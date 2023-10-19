ФИФА может заплатить компенсацию «Аль-Хилялю» из-за травмы Неймара

имеет право попросить компенсацию у ФИФА за травму форварда. Об этом сообщает RMC Sport.

Дело в том, что Неймар получил травму в составе сборной Бразилии в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

Напомним, что Неймар получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. У игрока повреждение передней крестообразной связки колена и разрыва мениска.

«Аль-Хиляль» может получить компенсацию за травму игрока от ФИФА, так как Неймар получил травму, играя за национальную команду.

В нынешнем сезоне бразилец провел 5 матчей за «Аль-Хиляль», забил гол и сделал 2 голевые передачи. За сборную Бразилии Неймар провел 4 встречи в рамках отбора на ЧМ-2026, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.