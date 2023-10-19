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    Арутюнянц: Создадим в следующем сезоне «Ростов-2»

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что планирует летом 2024 года выставить в ФНЛ-2 вторую команду.

    Арташес Арутюнянц
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    Арташес Арутюнянц

    «Подтянули молодежь, которая была заряжена. Я вообще за то, чтобы развивать молодежный футбол. Все наши планы на это нацелены. Наша молодежка сейчас идет на первом месте в МФЛ, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где-то по арендам — создадим "Ростов-2" на базе нашей молодежки. В марте 2024-го мы стартуем в ФНЛ-2.

    В молодежной команде останутся ребята помладше — 2006 года рождения. В основном составе "Ростова-2" будет 14-15 игроков. Остальные — ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.

    Раньше не сделали вторую команду, потому что не было полей и состава. Сейчас состав есть и появилась инфраструктура», — рассказал президент «Ростова» журналистам.

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