Арутюнянц: Создадим в следующем сезоне «Ростов-2»

Президент «Ростова»сообщил, что планирует летом 2024 года выставить в ФНЛ-2 вторую команду.

«Подтянули молодежь, которая была заряжена. Я вообще за то, чтобы развивать молодежный футбол. Все наши планы на это нацелены. Наша молодежка сейчас идет на первом месте в МФЛ, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где-то по арендам — создадим "Ростов-2" на базе нашей молодежки. В марте 2024-го мы стартуем в ФНЛ-2.

В молодежной команде останутся ребята помладше — 2006 года рождения. В основном составе "Ростова-2" будет 14-15 игроков. Остальные — ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.

Раньше не сделали вторую команду, потому что не было полей и состава. Сейчас состав есть и появилась инфраструктура», — рассказал президент «Ростова» журналистам.