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    Спаллетти: Это была хорошая игра, какие-то вещи в нашем исполнении были на очень хорошем уровне

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    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от Англии (1:3) в матче 8-го тура отборочного этапа Евро-2024.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Думаю, мы играли с правильными намерениями на протяжении всех 90 минут. Счет на табло оказывал на нас дополнительное давление, но допускать контратаки должно быть нормой, если мы хотим показывать европейский уровень футбола, который демонстрируют сильнейшие клубы.

    В целом это была хорошая игра, какие-то вещи в нашем исполнении были на очень хорошем уровне. Но мы позволили сопернику то, чего нельзя позволять такой команде, как сборная Англии, потому что они непременно этим воспользуются», — приводит слова Спаллетти RAI Sport.

    После этого матча Англия занимает 1-е место в группе С с 16-ю очками в активе. Италия — на 3-й позиции (10 баллов).

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