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    Кулушевски назвал Азара своим кумиром

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    Хавбек «Тоттенхэма» Деян Кулушевски назвал Эдена Азара, недавно объявившего о завершении футбольной карьеры, своим примером.

    Деян Кулушевски
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    Деян Кулушевски

    «Мой кумир в мире футбола — Эден Азар. Он был невероятным игроком и моим любимым футболистом. Я думаю, что футбол — это любовь. Он дарил мне и многим людям по всему миру неподдельное счастье, когда мы наблюдали за его игрой.

    Он был невероятным футболистом. Я помню, как шёл в школу и радовался, потому что после уроков был матч с его участием. Дни проходили быстрее, а когда он играл, я просто наслаждался», — приводит слова Кулушевски talkSPORT.

    Швед Деян Кулушевски сейчас играет в АПЛ за «Тоттенхэм». Эден Азар выступал за «Реал», «Челси» и «Лилль».

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