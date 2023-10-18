Кулушевски назвал Азара своим кумиром

Хавбек «Тоттенхэма»назвал, недавно объявившего о завершении футбольной карьеры, своим примером.

«Мой кумир в мире футбола — Эден Азар. Он был невероятным игроком и моим любимым футболистом. Я думаю, что футбол — это любовь. Он дарил мне и многим людям по всему миру неподдельное счастье, когда мы наблюдали за его игрой.

Он был невероятным футболистом. Я помню, как шёл в школу и радовался, потому что после уроков был матч с его участием. Дни проходили быстрее, а когда он играл, я просто наслаждался», — приводит слова Кулушевски talkSPORT.

Швед Деян Кулушевски сейчас играет в АПЛ за «Тоттенхэм». Эден Азар выступал за «Реал», «Челси» и «Лилль».