В 21:45 17.10.2023начнут матч в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024.

Последний матч между собой: Дания — Сан-Марино 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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