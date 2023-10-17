Во вторник, 17 октября, в Серравалле сборная Сан-Марино сыграет против национальной команды Дании в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Сан-Марино — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.

Сборная Сан-Марино потерпела в текущем отборе семь поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 24 безответных мяча.

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В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела очередной разгром. На выезде команда пропустила три «сухих» мяча от Северной Ирландии.

Все прогнозы на Евро-2024

В восьми последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.

Дания

Сборная Дании после семи туров находится на второй строчке, набрав в семи турах 16 очков. И есть подозрение, что датчане слегка расслабились, увидев результаты жеребьевки отборочного турнира.

Они действительно попали не в самую сложную группу, однако некоторые матчи подтвердили, что сейчас со всеми тяжело играть. Единственное исключение — встречи со сборной Сан-Марино.

В конце марта Дания сенсационно уступила на поле Казахстана (2:3), а середине июне не смогла выиграть у Словении (1:1) — тоже на выезде.

Тем не менее, сейчас ютландцы лишь по дополнительным показателям уступают лидерство в группе словенцам, а сейчас у них беспроигрышная серия в пять поединков при четырех победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 91,29, ничья — в 26,93.

В девяти из 10 последних матчей хозяев было забито меньше 4,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 4,5 голов за 2,15.

Еще один вариант ставки — В 1-м тайме будет забито 2-3 гола за 1,91, ведь гости, как безоговорочный фаворит, легко способны справиться с этой задачей.