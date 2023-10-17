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    Возглавит ли Дания группу отбора на Евро-2024?

    Сан-Марино — Дания. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, квалификация Евро-2024, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Дания
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    Дания занимает 2-е место в группе
    Во вторник, 17 октября, в Серравалле сборная Сан-Марино сыграет против национальной команды Дании в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Сан-Марино — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 17 Октября 2023 года
    Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 21:45 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Сан-Марино

    Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.

    Сборная Сан-Марино потерпела в текущем отборе семь поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 24 безответных мяча.

    Коэффициенты матча Сан-Марино — Дания

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    В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела очередной разгром. На выезде команда пропустила три «сухих» мяча от Северной Ирландии.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В восьми последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.

    Дания

    Сборная Дании после семи туров находится на второй строчке, набрав в семи турах 16 очков. И есть подозрение, что датчане слегка расслабились, увидев результаты жеребьевки отборочного турнира.

    Они действительно попали не в самую сложную группу, однако некоторые матчи подтвердили, что сейчас со всеми тяжело играть. Единственное исключение — встречи со сборной Сан-Марино.

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  • 13/10/2023

    • В конце марта Дания сенсационно уступила на поле Казахстана (2:3), а середине июне не смогла выиграть у Словении (1:1) — тоже на выезде.

    Тем не менее, сейчас ютландцы лишь по дополнительным показателям уступают лидерство в группе словенцам, а сейчас у них беспроигрышная серия в пять поединков при четырех победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 91,29, ничья — в 26,93.

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    В девяти из 10 последних матчей хозяев было забито меньше 4,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 4,5 голов за 2,15.

    Еще один вариант ставки — В 1-м тайме будет забито 2-3 гола за 1,91, ведь гости, как безоговорочный фаворит, легко способны справиться с этой задачей.

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    Сан-Марино — Дания: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Возглавит ли Дания группу отбора на Евро-2024?
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