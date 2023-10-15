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    Швейцария в концовке отыгралась с 1:3 и сыграла вничью со сборной Беларуси

    Швейцария — Беларусь: счет матча 3:3, обзор голов

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    Швейцария и Беларусь организовали голевую перестрелку (3:3) в матче 8-го тура группы I квалификации Евро-2024.

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    Первый гол забили хозяева на 28-й минуте встречи. Полузащитник Швейцарии Шердан Шакири вывел свою команду вперед — 1:0.

    Дальше Беларусь забила 3 гола подряд. Сначала полузащитник гостей Макс Эбон точным ударом сравнял счет на 61-й минуте, а Денис Поляков спустя всего 8 минут и вовсе вывел свою команду вперед.

    Уже на 84-й минуте нападающий Беларуси Дмитрий Антилевский, казалось бы, поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды.

    На 89-й минуте Швейцария сумела сократить отставание до минимума благодаря усилиям защитника хозяев Мануэля Аканджи — 2:3.

    Не прошло и минуты как хозяева все-таки сравняли счет в этом матче. Гол забил нападающий Швейцарии Зеки Амдуни.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I
    Швейцария — Белоруссия 3:3
    Голы: 1:0 Шердан Шакири (28'), 1:1 Макс Эбон (61'), 1:2 Денис Поляков (69'), 1:3 Dmitri Antilevski (84'), 2:3 Мануэль Аканджи (89'), 3:3 Зеки Мохамед Амдуни (90') Швейцария: Ян Зоммер, Джордан Лотомба, Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр, Рикардо Родригес (Улиссес Гарсия, 73'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу (Зеки Мохамед Амдуни, 62'), Ренато Штеффен (Дан Ндой, 73'), Шердан Шакири, Седрик Иттен (Анди Зачири, 62') Белоруссия: Валерий Бочеров (Владислав Морозов, 64'), Сергей Игнатович, Владислав Малькевич (Владислав Климович, 83'), Денис Поляков, Sergey Politevich, Захар Волков, Иван Бахар (Кирилл Печенин, 64'), Никита Корзун (Aleksandr Pavlovets, 90'), Макс Эбон, Artem Kontsevoy (Dmitri Antilevski, 46'), Sergey Karpovich Предупреждения: Sergey Politevich (4'), Анди Зачири (77'), Dmitri Antilevski (90 + 2'), Никита Корзун (90 + 4')

    После этого матча Швейцария занимает 1-е место в своей группе с 14-ю очками в активе. Беларусь — на 5-й позиции (5 баллов).

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