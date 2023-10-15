«Фантастически одарённый игрок». Директор «Аль-Насра» — об уровне игры Садио Мане

Исполнительный директорвысоко оценил игровые качества нападающего команды

«Мюнхенцы благодарны за то, что летом мы купили Мане за € 30 млн? Во-первых, эти суммы не всегда правдивые. Я не буду их обсуждать. Мы очень рады, что Садио с нами. То, о чём думают в "Баварии", нам не особо интересно.

Мане — звезда мирового масштаба, фантастически одарённый игрок. Если что-то в "Баварии" не сложилось, на то были объективные причины. Мюнхенцем надо разобраться, почему Садио не смог показать свой лучший футбол в их клубе. Но и футболист должен дать здравую оценку своей игре.

Поначалу казалось, что Мане не очень рад уходу из "Баварии". Но сейчас он целиком и полностью счастлив. Мы постоянно видим эту широкую улыбку как на тренировках, так и во время игр. Он с гордостью принял новый вызов», — приводит слова Саласара The Nassr Zone.

Напомним, что Мане пополнил состав «Аль-Насра», перейдя из «Баварии» летом 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.