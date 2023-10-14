«Шахтер» расторгнет контракт с игроком, который мог сбежать в Россию

В донецкомвысказались о ситуации с футболистом молодежной команды

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Распутько Фото: shakhtar.com

Ранее стало известно, что Распутько не вернулся вместе с «Шахтером» в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

«Если бы предпосылки к бегству были — игрок бы остался в Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь.

Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернется в страну.

Если он не вернется — контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию», — сказали в «Шахтере» изданию UA-Футбол.