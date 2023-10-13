«Шахтер» опубликовал заявление по поводу игрока, который мог сбежать в Россию

Украинскийвыступил с заявлением относительно пропажи хавбека юношеской команды

Игрок не вернулся в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в стан команды», — сообщили в «Шахтере» изданию Tribuna.com.

Ранее стало известно, что Распутько может подписать контракт со «Звездой» из Санкт-Петербурга.