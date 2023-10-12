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    УЕФА сообщил о переносе матча Косово — Израиль

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    Матч отборочного турнира Евро-2024 Косово — Израиль, изначально запланированный на 15 октября, перенесен, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Футболистам сборной Израиля запретили покидать пределы страны
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    Футболистам сборной Израиля запретили покидать пределы страны

    Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

    По информации журналиста Роба Харриса, игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля запрещают игрокам национальной команды покидать пределы страны.

    Ранее также был перенесен матч квалификации Евро-2024 Израиль — Швейцария, который должен был состояться 12 октября.

    Напомним, 7 октября группировки ХАМАС вторглись в Израиль, убив более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

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