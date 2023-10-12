«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Сити»может продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, руководство «горожан» хочет заключить с испанским специалистом новое соглашение. «Сити» готов провести переговоры в ближайшие недели.

Отмечается, что новый контракт в случае подписания будет рассчитан до 2027 года.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат Англии. Также «горожане» по два раза побеждали в Кубке и Суперкубке Англии, по разу — в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.