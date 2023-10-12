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    Косово победило в гостях Андорру, Беларусь и Румыния не выявили победителя

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    В группе I подошли к концу два матча.

    Автор дубля Милот Рашица
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    Автор дубля Милот Рашица

    В первой игре Андорра на своем поле крупно проиграла Косово со счетом 0:3.

    Счет на 26-й минуте открыл форвард «Бешикташа» Милот Рашица.

    В середине второго тайма он же удвоил преимущество своей сборной.

    Точку в матче на 83-й минуте поставил Алтин Зекири, а голевую передачу ему отдал Рашица.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I
    Андорра — Косово 0:3
    Голы: 0:1 Милот Рашица (26'), 0:2 Милот Рашица (71'), 0:3 Altin Zeqiri (83') Андорра: Икер, Хесус Рубио, Макс Льовера (Francisco Pomares Ortega, 88'), Марк Валес (Марк Пужоль, 56'), Мойсес Сан-Никола, Жоан Сервос, Жорди Алаез (M.G.Renom, 56'), Эрик Валес Рамос, Марк Ребес (Марсио Виейра, 75'), Исан Фернандес Вьейтес (Aaron Sanchez Alburquerque, 75'), Рикард Фернандес Косово: Арьянет Мурич, Мергим Войвода, Флорент Хадергьонай, Крешник Хайризи (Z.Bytyqi, 46'), Фидан Алити, Люмбард Деллова, Милот Рашица, Флоран Муслия (Altin Zeqiri, 75'), Чендрим Зюба (Бернард Бериша, 75'), Флорьян Лосаж (Бетим Фазлии, 47'), Альбион Рахмани (Меритон Кореница, 66') Предупреждения: Жорди Алаез (14'), Мергим Войвода (14'), Эрик Валес Рамос (44'), Люмбард Деллова (78'), Марк Пужоль (80'), Aaron Sanchez Alburquerque (88')

    После семи матчей у Косово (7 очков) четвертое место в группе, Андорра (2) располагается на последней позиции.

    Во втором матче между сборной Беларуси и сборной Румынии была зафиксирована нулевая ничья.

    Гости владели игровым преимуществом на протяжении всей встречи, создали больше моментов, но воплотить его в голы так и не смогли.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I
    Белоруссия — Румыния 0:0
    Белоруссия: Сергей Игнатович, Денис Поляков, Захар Волков, Sergey Politevich, Кирилл Печенин, Никита Корзун, Макс Эбон (Valeri Bocharov, 73'), Роман Юзепчук (Sergey Karpovich, 73'), Владислав Климович (Валерий Громыко, 83'), Владислав Морозов, Artem Kontsevoy (Egor Karpitskiy, 90') Румыния: Хорациу Молдован, Владимир Скречу (Дариус Олару, 77'), Никусор Банку, Андрей Буркэ, Раду Дрэгушин, Николае Станчу (Валентин Михэйлэ, 84'), Рэзван Марин, Андрей Рациу, Денис Дрэгуш (Луис Мунтяну, 77'), Денис Алибек (Янис Хаджи, 61'), Деннис Ман (Олимпиу Моруцан, 61') Предупреждения: Сергей Игнатович (73'), Иван Бахар (75')

    Теперь у Румынии стало 13 очков, и она идет на втором месте. Беларусь располагается на пятой строчке с пятью баллами.

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