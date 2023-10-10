Аршавин объяснил, почему УЕФА отменил свое решение о допуске сборных России U17

Бывший футболист сборной России и «Зенита»высказался о том, чтоотменил свое решение о допуске сборныхк участию в международных турнирах.

«Изначально говорил, что решение неоднозначно, потому что физически неосуществимо.

Выплыли те вещи, которые я подразумевал, УЕФА неспособен в данной политической ситуации решить проблемы, которые связаны с бойкотами разных стран и отказом играть со сборной России», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.