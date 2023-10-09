начнут матч в 16:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 09.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тюмень» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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