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    Тюмень — Торпедо: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.10.2023 в 16:30 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Тюмень — Торпедо

    Футбол ФНЛ — Первая лига Тюмень Торпедо Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Тюмень и Торпедо начнут матч в 16:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 09.10.2023.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тюмень» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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