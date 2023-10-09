«Тюмень» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 13-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 9-го октября, начало — в 16:30 мск. «Тюмень» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тюмень»

Команда выдала отличный старт нынешнего сезона, входя в 5-ку лидеров Первой лиги. «Тюмень» набрала 19 очков, отставая от 3-й строчки лишь на один балл. У команды есть все необходимое для того, чтобы претендовать на лидерские позиции.

«Тюмень» среди лидеров лиги по результативности, забив 18 голов за 12 встреч — это 2-е место в лиге по этому показателю. При этом, команда дает играть своим соперникам, пропустив 13 голов в этом сезоне.

Стоит отметить, что в последних 7-и матчах Первой лиги «Тюмень» проиграла только тульскому «Арсеналу» (1:2), дважды победил и 4 раза сыграл вничью. Команда стабильно набирает очки, но если не большое количество ничейных результатов «Тюмень» могла бы быть значительно выше.

Все прогнозы на РПЛ

В последнем туре команда обыграла «Шинник» (2:1), забив решающий гол на 90+5-й минуте. Если бы не хеппи-энд в концовке, то была бы очередная ничья. Сможет ли команда обыграть «Торпедо», которое далека от своей оптимальной формы? Родные стены должны помочь «Тюмени» зацепиться за результат.

«Торпедо»

Казалось, что команда после совсем неудачной игры в Премьер-лиге раскроется уже в Первой лиге и сходу попытается вернуться в РПЛ, но пока этого не происходит. На деле «Торпедо» — середняк ФНЛ, но боссы клуба пытаются исправить ситуацию.

Буквально в октябре был уволен главный тренер команды Жозеп Клотет, который откровенно не справился со своими обязанностями. Несмотря на это, у «Торпедо» все-таки есть шанс реабилитироваться.

Команда отстает от 4-й строчки лишь на 3 балла, но для того, чтобы до нее добраться нужно побеждать. В последних 3-х матчах у «Торпедо» 3 поражения от КАМАЗа (0:1), «Уфы» (1:2) в Кубке России и «Ленинградца» (2:3).

Причем, в матче против последней команды «Торпедо» могло сравнять счет, но Хосе Рейна умудрился не забить пенальти на 90+1-й минуте встречи. Вполне возможно, что именно отставка Клотета поможет команде встряхнуться.

Стоит отметить, что «Торпедо» занимает только 13-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала только 4 очка за 5 игр при 3-х забитых мячах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.30.

На викторию «Тюмень» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.30.

Можно предположить, что в этом матче сыграет фактор того, что у «Торпедо» сменился тренер. Команда должна серьезно встряхнуться и показать результат.

Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — обе забьют за 1.90.