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    «Химкам» ничего не светит

    «Родина» — «Химки». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Первая лига, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Химки»
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    Андрей Талалаев
    19 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Химки». Начало игры — в 21:00 мск. «Родина» — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Апреля 2024 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 21:00 Химки Химки
  • Московская область
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Весной москвичи выглядят очень даже симпатично. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом «Родина» всего на 2 очка отстает от зоны прямого повышения в классе. Да и забивает команда довольно много, как для «лучшей лиги мира» — 41 мяч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Родина» сумела одолеть «Ленинградец» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

    Причем весной москвичи еще не познали горечи поражений. Команда Франка Артиги выглядит одним из главных кандидатов на подъем в РПЛ.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи имеют приличный по именам состав. Отличный сезон выдает некогда перспективный Астемир Гордюшенко.

    Матчи против химчан для команды традиционно проходят неудачно. В обоих очных поединках «Родина» уступила.

    И уж совсем очевидно, что «Родина» постарается сохранить свой победный настрой. Подопечные Артиги явно способны еще прибавить!

    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане всеми силами сражаются за выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Химки» лишь на один балл отстает от 2 позиции. Вот только проблемы в обороне никуда не делись: 30 пропущенных мячей в 26 матчах первой лиги.

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  • 12/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Андрея Талалаева не смогла взять даже пункт. «Химки» с минимальным счетом уступили «Шиннику».

    Причем до того команда переиграла сильный тульский «Арсенал» (3:2). Однако стабильности игре химчан явно недостает.

    Вообще, «Химки» в 5 своих последних матчах выиграли всего 1 раз. В этих поединках химчане отличились 5 голами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: у команды Талалаева полный ажур в плане реализации. «Химки» забили 40 мячей в 26 поединках.

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    Да и весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что перспективы повыситься в классе под вопросом.

    Из Кубка России химчане также вылетели. В серии послематчевых пенальти команда Талалаева уступила «Ростову».

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Химки» постараются снова запрыгнуть в дуэт лидеров первого дивизиона.

    Статистика для ставок

    • «Родина» весной еще не проигрывала

    • Москвичи в среднем пропускают менее гола за матч

    • Оба очных поединка завершились победами «Химок»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят монолитнее команды Талалаева, к тому же весной еще не проигрывали.

    Химчане имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, к тому же «Родина» сейчас на приличном ходу.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

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    Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Химки» с коэффициентом 2.54. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. «Химкам» ничего не светит
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