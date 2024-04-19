19 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Химки». Начало игры — в 21:00 мск. «Родина» — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Весной москвичи выглядят очень даже симпатично. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Родина» всего на 2 очка отстает от зоны прямого повышения в классе. Да и забивает команда довольно много, как для «лучшей лиги мира» — 41 мяч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Родина» сумела одолеть «Ленинградец» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

Причем весной москвичи еще не познали горечи поражений. Команда Франка Артиги выглядит одним из главных кандидатов на подъем в РПЛ.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи имеют приличный по именам состав. Отличный сезон выдает некогда перспективный Астемир Гордюшенко.

Матчи против химчан для команды традиционно проходят неудачно. В обоих очных поединках «Родина» уступила.

И уж совсем очевидно, что «Родина» постарается сохранить свой победный настрой. Подопечные Артиги явно способны еще прибавить!

«Химки»

Турнирное положение: Химчане всеми силами сражаются за выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Химки» лишь на один балл отстает от 2 позиции. Вот только проблемы в обороне никуда не делись: 30 пропущенных мячей в 26 матчах первой лиги.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Андрея Талалаева не смогла взять даже пункт. «Химки» с минимальным счетом уступили «Шиннику».

Причем до того команда переиграла сильный тульский «Арсенал» (3:2). Однако стабильности игре химчан явно недостает.

Вообще, «Химки» в 5 своих последних матчах выиграли всего 1 раз. В этих поединках химчане отличились 5 голами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: у команды Талалаева полный ажур в плане реализации. «Химки» забили 40 мячей в 26 поединках.

Да и весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что перспективы повыситься в классе под вопросом.

Из Кубка России химчане также вылетели. В серии послематчевых пенальти команда Талалаева уступила «Ростову».

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Химки» постараются снова запрыгнуть в дуэт лидеров первого дивизиона.

Статистика для ставок

«Родина» весной еще не проигрывала

Москвичи в среднем пропускают менее гола за матч

Оба очных поединка завершились победами «Химок»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят монолитнее команды Талалаева, к тому же весной еще не проигрывали.

Химчане имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, к тому же «Родина» сейчас на приличном ходу.

Ставка: Победа «Родины» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.46