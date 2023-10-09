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    «Севилья» уволила главного тренера

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Севилья
    «Севилья» на своем сайте объявил об увольнении Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды.

    Хосе Луис Мендилибар
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    Хосе Луис Мендилибар

    Мендилибар возглавил «Севилью» в марте 2023 года. «Севилья» под его руководством в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы, победив «Рому» в серии пенальти.

    «Было проведено заседание правления "Севильи", на котором было принято решение об увольнении Мендилибара с поста главного тренера клуба в связи с неудовлетворительными результатами», — говорится в заявлении.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После восьми туров испанской Ла Лиги «Севилья» набрала восемь очков и на текущий момент находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата, который проходил 7 октября, «Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

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