«Севилья» уволила главного тренера

«Севилья» на своем сайте объявил об увольнениис поста главного тренера команды.

Мендилибар возглавил «Севилью» в марте 2023 года. «Севилья» под его руководством в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы, победив «Рому» в серии пенальти.

«Было проведено заседание правления "Севильи", на котором было принято решение об увольнении Мендилибара с поста главного тренера клуба в связи с неудовлетворительными результатами», — говорится в заявлении.

Календарь и таблица испанской Примеры

После восьми туров испанской Ла Лиги «Севилья» набрала восемь очков и на текущий момент находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата, который проходил 7 октября, «Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).