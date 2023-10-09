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    Руни может возглавить команду Чемпионшипа

    Футбол Футбол Англии Чемпионшип Бирмингем
    Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни накануне покинул должность главного тренера «Ди Си Юнайтед» из МЛС.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    Как сообщает в социальных сетях журналист Аарон Пол, 37-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить «Бирмингем».

    Ожидается, что помогать Руни на новой должности будут экс-защитник «МЮ» Джон О`Ши и бывший футболист «Челси» и сборной Англии Эшли Коул, с которым он уже работал в «Дерби Каунти».

    В настоящий момент «Бирмингем» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. Там команда сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

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