Руни может возглавить команду Чемпионшипа

Экс-игрок сборной Англиинакануне покинул должность главного тренера «Ди Си Юнайтед» из МЛС.

Как сообщает в социальных сетях журналист Аарон Пол, 37-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить «Бирмингем».

Ожидается, что помогать Руни на новой должности будут экс-защитник «МЮ» Джон О`Ши и бывший футболист «Челси» и сборной Англии Эшли Коул, с которым он уже работал в «Дерби Каунти».

В настоящий момент «Бирмингем» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. Там команда сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.