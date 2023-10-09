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    «Наполи» уступил на своем поле «Фиорентине»

    «Наполи» — «Фиорентина»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Фиорентина» обыграла «Наполи» (3:1) в матче 8-го тура итальянской Серии А.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    В 1-м тайме команды обменялись голами. Сначала «Фиорентина» открыла счет уже на 7-й минуте встречи благодаря голу Йосипа Брекало.

    Уже на 45+5-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота гостей и нападающий «Наполи» Виктор Осимхен уверенно пробил с точки.

    Во 2-м тайме забивала только «Фиорентина». Сначала на 63-й минуте игрок гостей Джакомо Бонавентура вывел свою команду вперед.

    Уже на 90+3-й минуте «Фиорентина» поставила точку в этом матче. Николас Гонсалес точным ударом принес убедительную победу для своей команды.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Фиорентина 1:3
    Голы: 0:1 Йосип Брекало (7'), 1:1 Виктор Осимхен (пенальти) (45 + 5'), 1:2 Джакомо Бонавентура (63'), 1:3 Николас Гонсалес (90 + 3') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Лео Эстигор, Натан, Матиас Оливера, Андре Замбо Ангисса (Джакомо Распадори, 32'), Станислав Лоботка (Джанлука Гаэтано, 77'), Пётр Зелиньски (Йеспер Линдстрём, 76'), Хвича Кварацхелия, Маттео Политано (Йенс-Люс Каюсте, 57'), Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 77') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Фабьяно Паризи, Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Микаель Кайоде (Лука Раньери, 83'), Джакомо Бонавентура, Альфред Дункан (Роландо Мандрагора, 83'), Артур Мело (Джино Инфантино, 83'), Йосип Брекало (Николас Гонсалес, 73'), Жонатан Иконе (Пьетро Комуццо, 89'), M'bala Nzola Предупреждения: Пьетро Терраччиано (45 + 4'), Лукас Мартинес (69'), Джакомо Бонавентура (70'), Лука Раньери (89'), Джованни Симеоне (90 + 1'), Йенс-Люс Каюсте (90 + 5')

    После этого матча «Фиорентина» занимает 4-е место в таблице Серии А с 17-ю очками в активе. «Наполи» — на 5-й позиции (14).

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