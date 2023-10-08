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    ПСЖ одержал гостевую победу над «Ренном» в матче Лиги 1

    «Ренн» — ПСЖ: счет матча 1:3, обзор голов

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    ПСЖ обыграл «Ренн» (3:1) в матче 8-го тура французской Лиги 1.

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    В 1-м тайме парижане забили 2 безответных гола. Отличились Витинья на 32-й минуте с передачи Усмана Дембеле и Ашраф Хакими на 36-й минуте.

    Наа 56-й минуте встречи «Ренн» сократил отставание до минимума благодаря голу Амина Гуири.

    Спустя всего 2 минуты Рандаль Коло Муани поставил точку в этом матче, забив 3-й гол ПСЖ.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — ПСЖ 1:3
    Голы: 0:1 Витор Феррейра (32'), 0:2 Ашраф Хакими (36'), 1:2 Амин Гуири (56'), 1:3 Рандаль Коло Муани (58') Ренн: Стив Манданда, Лоранс Ассиньон, Варме Омари, Артур Теате, Жануэль Белосьян (Адриен Трюффер, 66'), Бенжамен Буриго, Неманья Матич, Людовик Блас (Дезире Дуэ, 66'), Фабиан Ридер (Энцо Ле Фе, 71'), Амин Гуири (Мартен Терье, 76'), Арно Калимуэндо (Бертуг Озгюр Йылдырым, 71') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Лукас Эрнандес, Милан Шкриньяр, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Гонсалу Рамуш (Рандаль Коло Муани, 57'), Усман Дембеле (Брэдли Баркола, 75'), Витор Феррейра (Карлос Солер, 88'), Мануэль Угарте (Фабиан Руис, 75'), Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе Предупреждение: Варме Омари (42')

    После этого матча парижане занимают 3-е место в таблице Лиги 1 (15 очков). «Ренн» — на 8-й позиции (11).

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