Ивич: Сафонов — лучший вратарь в России. Акгацев вслед за ним

Главный тренервысказался об игре вратаря командыв поединке против «Ростова» (3:2).

«Матвей Сафонов — лучший вратарь в России. И он это доказал. Несомненно. И, конечно, Акгацев вслед за ним. У нас два лучших вратаря в лиге.

Сафонов — парень, который с начала чемпионата спас нас от многих голов. Конечно, он — человек, порой и он ошибается.

Но мы отреагировали как команда и убрали эти ошибки, ведь это не только его вина. Ведь много раз, когда мяч был у него, передвижение других игроков были неправильными. И это нехорошо. И это была наша главная проблема в первом тайме», — сказал Ивич на пресс-конференции.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 13-й позиции (10).