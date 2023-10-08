«Гранада» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

совершила камбэк с 0:2 и сыграла вничью с(2:2) в матче 9-го тура испанской Примеры.

В 1-м тайме «Гранада» забила 2 гола. Брайан Сарагоса уже на 1-й минуте встречи вывел хозяев вперед, а затем он же точным ударом удвоил преимущество — 2:0.

В концовке 1-го тайма «Барселона» все-таки сократила отставание до минимума благодаря голу Ламина Ямала, игрок получил мяч уже в штрафной и сильно пробил по воротам.

На 86-й минуте «сине-гранатовым» все-таки удалось сравнять счет. Полузащитник команды Серхи Роберто получил изумительную передачу от партнера по команде и не труда отправит мяч в сетку ворот.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Барселона 2:2 Голы: 1:0 Брайан Сарагоса Мартинес (1'), 2:0 Брайан Сарагоса Мартинес (29'), 2:1 Ламин Ямал (45 + 1'), 2:2 Серхи Роберто (86') Гранада: Андре Феррейра, Альваро Фернандес (Рауль Торренте, 59'), Рикард Санчес (Хесус Вальехо, 84'), Мигель Анхель Рубио, Игнаси Микель, Карлос Нева, Гонсало Вильяр (Негош Петрович, 59'), Херард Гумбау, Мюрто Узуни (Антонио Пуэртас, 58'), Лукас Бое (Хосе Кальехон, 74'), Брайан Сарагоса Мартинес Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде (Рональд Араухо, 44'), Жоау Канселу, Гави, Илкай Гюндоган, Фермин Лопес (Серхи Роберто, 61'), Жоау Фелиш, Ферран Торрес, Ламин Ямал (Ориоль Ромеу Видаль, 76') Предупреждения: Брайан Сарагоса Мартинес (66'), Мигель Анхель Рубио (68'), Хесус Вальехо (75'), Paco Lopez (90 + 5'), Жоау Канселу (90 + 8')

После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 21-м баллом в активе. «Гранада» — на 19-й позиции (6).