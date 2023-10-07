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    Сперцян о камбэке «Краснодара»: Было важно забить быстрый гол и вернуться

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о камбэке своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

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    «Сначала хочу сказать, что так, как мы играли первый тайм, нельзя играть. Мы знали, что "Ростов" — очень хорошая команда, играет низом, хорошо выходит. У нас вообще не получился первый тайм.

    Что мы сделали во втором тайме? Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, которые поддерживали 90 минут. В прошлом сезоне было наоборот, сейчас мы реабилитировались.

    Огненной речи от Ивича в перерыве не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 — скользкий счёт в футболе. Хорошо, что так получилось.

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    • Можно сказать, что "Краснодар" показал чемпионский характер. Ещё рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, что после 1-го тайма «Краснодар» проигрывал «Ростову» со счетом 0:2, но потом выиграл 3:2. После этого матча подопечные Владимира Ивича занимают 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе.

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