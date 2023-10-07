ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон5 причин, почему Ковингтон отберет пояс у Эдвардса
  • 21:07
    • «Краснодар» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ростов» в матче РПЛ
  • 20:15
    • «Динамо» крупно уступило «Торпедо»
  • 19:22
    • Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»
  • 19:05
    • «Манчестер Юнайтед» в концовке вырвал победу у «Брентфорда»
  • 18:35
    • «Боруссия» переиграла «Унион», «РБ Лейпциг» не смог одолеть «Бохум»
    Все новости спорта

    «Краснодар» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ростов» в матче РПЛ

    «Краснодар» — «Ростов»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Ростов
    «Краснодар» одержал сверхволевую победу над «Ростовом» (3:2) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В 1-м тайме «Ростов» забил 2 безответных гола. Сначала Данил Глебов на 23-й минуте открыл счет в этом матче. Затем на 41-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество гостей — 2:0.

    Во 2-м тайме забивал только «Краснодар». Полузащитник команды Эдуард Сперцян на 50-й минуте сократил отставание до минимума.

    Уже на 80-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко умудрился забить в свои ворота — это автогол — 2:2.

    Матч шел к ничейному результату, но форвард «Краснодара» Джон Кордоба был с этим не согласен. Нападающий взял ситуацию в свои руки, поймал момент для удара и не промахнулся, принеся победу для своей команды.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Ростов 3:2
    Голы: 0:1 Данил Глебов (23'), 0:2 Мохаммад Мохеби (41'), 1:2 Эдуард Сперцян (50'), 2:2 Николай Комличенко (80'), 3:2 Джон Кордоба (90+5') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Кади Боржес, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Данил Глебов, Алексей Миронов, Алексей Ионов, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Сергей Волков (15'), Александр Черников (51'), Виктор Мелёхин (54'), Кади Боржес (60'), Эдуард Сперцян (61'), Мохаммад Мохеби (70'), Николай Комличенко (78')

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 13-й позиции (10).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Корде?
  • Корда — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Прервет ли «Севилья» беспроигрышую серию «Райо»?
  • «Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Примус
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры