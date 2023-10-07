«Краснодар» — «Ростов»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал сверхволевую победу над(3:2) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

В 1-м тайме «Ростов» забил 2 безответных гола. Сначала Данил Глебов на 23-й минуте открыл счет в этом матче. Затем на 41-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество гостей — 2:0.

Во 2-м тайме забивал только «Краснодар». Полузащитник команды Эдуард Сперцян на 50-й минуте сократил отставание до минимума.

Уже на 80-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко умудрился забить в свои ворота — это автогол — 2:2.

Матч шел к ничейному результату, но форвард «Краснодара» Джон Кордоба был с этим не согласен. Нападающий взял ситуацию в свои руки, поймал момент для удара и не промахнулся, принеся победу для своей команды.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Ростов 3:2 Голы: 0:1 Данил Глебов (23'), 0:2 Мохаммад Мохеби (41'), 1:2 Эдуард Сперцян (50'), 2:2 Николай Комличенко (80'), 3:2 Джон Кордоба (90+5') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Кади Боржес, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Данил Глебов, Алексей Миронов, Алексей Ионов, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Сергей Волков (15'), Александр Черников (51'), Виктор Мелёхин (54'), Кади Боржес (60'), Эдуард Сперцян (61'), Мохаммад Мохеби (70'), Николай Комличенко (78')

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 13-й позиции (10).