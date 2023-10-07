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    «Интер» упустил победу в матче Серии А с «Болоньей»

    «Интер» — «Болонья»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Интер» сыграл вничью с «Болоньей» (2:2) в матче 8-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Сначала хозяева забили 2 быстрых гола. На 11-й минуте встречи отличился Франческо Ачерби. Спустя всего 2 минуте Лаутаро Мартинес четким ударом удвоил преимущество своей команды.

    Уже на 19-й минуте «Болонья» сократила отставание до минимума. Арбитр поставил пенальти в ворота «Интера», а Риккардо Орсолини уверенно пробил с точки.

    На 52-й минуте игрок «Болоньи» Джошуа Зиркзее сумел сравнять счет. Матч так и закончился ничейным результатом.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Болонья 2:2
    Голы: 1:0 Франческо Ачерби (11'), 2:0 Лаутаро Мартинес (13'), 2:1 Риккардо Орсолини (пенальти) (19'), 2:2 Джошуа Зиркзее (52') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Хуан Куадрадо, 55'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 55'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 83'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 77'), Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Алексис Санчес, 55') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис, Риккардо Калафьори, Сэм Бёкема, Лоренцо Де Сильвестри (Tommaso Corazza, 83'), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Михел Эбишер, Джошуа Зиркзее (Сидней ван Хойдонк, 78'), Дан Ндой (Алексис Салемакерс, 61'), Риккардо Орсолини (Уссама Эль-Аззузи, 83') Предупреждения: Дан Ндой (33'), Лаутаро Мартинес (58'), Simone Inzaghi (71'), Алессандро Бастони (90 + 1')

    «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. «Болонья» — на 8-й позиции (11).

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