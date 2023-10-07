начнут матч в 16:30 в футбольной Бундеслиге, 07.10.2023.

Последний матч между собой: Дармштадт 98 — Аугсбург 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Дармштадт 98» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аугсбург»).

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