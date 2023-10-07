ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби «Рома»«Рома» — «Серветт» 4:0. Онлайн Cyberpunk 20775 причин, по которым в Cyberpunk 2077 стоит играть в 2023 году
  • 00:03
    • «Ливерпуль» справился с «Юнионом», «Тулуза» переиграла ЛАСК
  • 21:58
    • «Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ
  • 21:40
    • «Заря» одолела «Брейдаблик», «Гент» взял верх над «Маккаби» в Лиге конференций
    Все новости спорта

    «Аугсбург» быстро прищучит новичка

    «Аугсбург» — «Дармштадт». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, Бундеслига, 7 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Аугсбург Прогнозы на Дармштадт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Дармштадт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аугсбург»
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Октября 2023 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •

    «Аугсбург»

    Эта команда стартовала в Бундеслиге явно ниже собственных амбиций. «Аугсбург» в шести турах набрал лишь 5 очков и сейчас осел на 14 месте.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Игроки «Аугсбурга» забили всего лишь 9 мячей в 6 поединках.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Дармштадт 98

    1X2Новым игрокам
  • 1.903.903.95Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» снова не забил. Команда уступила «Фрайбургу» со счетом 0:2.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи с «Дармштадтом» для команды традиционно складываются успешно. Два последних очных поединка были выиграны.

    «Аугсбург» наверняка будет максимально активен в атаке. Терять очки в матче с новичком — непозволительная роскошь.

    «Дармштадт»

    Эта команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы. В шести матчах она добыла всего одну викторию.

    Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 6 матчах Бундеслиги «Дармштадт» пропустил уже 18 мячей.

  • Что смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в октябре
  • Вчера

    • Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Дармштадт» дома переиграл крепкий «Вердер» со счетом 4:2.

    Впрочем, состав команды по именам выглядит скромно. Да и опыта на высшем уровне у игроков не так много.

    И уж наверняка «Дармштадт» будет действовать вторым номером. Вот только проблемы с надежностью тылов и близко не решены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 1.96.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Дармштадта» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.97.

    «Аугсбург» по игре выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Аугсбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Палмейрас — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гарсия — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марожан — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Саккари — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Накашима — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Остапенко — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Полесье — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аугсбург» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» быстро прищучит новичка
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры