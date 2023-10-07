«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

Эта команда стартовала в Бундеслиге явно ниже собственных амбиций. «Аугсбург» в шести турах набрал лишь 5 очков и сейчас осел на 14 месте.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Игроки «Аугсбурга» забили всего лишь 9 мячей в 6 поединках.

Коэффициенты матча Аугсбург — Дармштадт 98 1X2Новым игрокам 1.903.903.95Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» снова не забил. Команда уступила «Фрайбургу» со счетом 0:2.

Все прогнозы на Бундеслигу

Матчи с «Дармштадтом» для команды традиционно складываются успешно. Два последних очных поединка были выиграны.

«Аугсбург» наверняка будет максимально активен в атаке. Терять очки в матче с новичком — непозволительная роскошь.

«Дармштадт»

Эта команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы. В шести матчах она добыла всего одну викторию.

Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 6 матчах Бундеслиги «Дармштадт» пропустил уже 18 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Дармштадт» дома переиграл крепкий «Вердер» со счетом 4:2.

Впрочем, состав команды по именам выглядит скромно. Да и опыта на высшем уровне у игроков не так много.

И уж наверняка «Дармштадт» будет действовать вторым номером. Вот только проблемы с надежностью тылов и близко не решены.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 1.96.

На викторию «Дармштадта» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.97.

«Аугсбург» по игре выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Аугсбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.