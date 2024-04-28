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    Отправит ли «Дармштадт» во 2-ю Бундеслигу «Хайденхайм»?

    «Дармштадт» — «Хайденхайм». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Германии 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Хайденхайм»
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    Тим Скарке
    28 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Дармштадт» и «Хайденхайм». Начало игры — в 20:30 мск. «Дармштадт» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Апреля 2024 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 20:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» занимает последнее, 18-е место с 17 очками. В его активе 30 забитых мячей, в пассиве — 72.

    Команда отстает от безопасной 15-й позиции на 12 очков, а также от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за место в элите, на 10 баллов.

    Дармштадт 98 — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре одержали победу. На выезде им удалось обыграть «Кельн» (2:0), забив два безответных мяча.

    Этот успех прервал серию клуб без побед в 23 поединка во всех турнирах, где он 16 раз проиграл и в семи случаях сыграл вничью.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Гьясула, Ридель, Зейдель, Холланд, Брюнст, Маню, Мехлем и Хорнби — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 24 последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Дармштадт» выиграл лишь раз при 16 поражениях и семи ничьих.

    Понятно, что коллектив уже давно был обречен на вылет, а теперь поражение в грядущем туре, скорее всего, оформит его понижение в классе.

    Тим Скарке — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с восемью голами.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» занимает 10-ю строчку, набрав 34 очка. В его активе 43 забитых мяча, в пассиве — 52.

    Команда на 12 очков опережает зону вылета, а также на семь баллов — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция).

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    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение. На своем поле они уступили «РБ Лейпциг» (1:2).

    Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на немецкое первенство.

    Не сыграют: Мэлоуни, Буш, Бек, Келлер, Кенай — травмированы, дисквалифицирован — Траоре.

    Состояние команды: в 10 последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Хайденхайм» выиграл лишь раз при пяти поражениях и четырех ничьих.

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    Хотя такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, его прочные позиции в середине таблицы позволяют ему проводить финиш сезона не на полную силу.

    Тим Кляйндинст — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 11 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Дармштадта» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из семи последних матчей «Дармштадт» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Хайденхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.75, победа «Дармштадта» — в 3.35.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. При этом в трех из них было забито больше 2,5 голов.

    Хотя оба данных сценария был реализованы только в двух из пяти последних матчей хозяев, в данном случае скорее обещает сыграть фактор их более сильного соперника.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей «Дармштадт» проиграл.

    Ставка: «Хайденхайм» победит за 2.05

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    Ставка и прогноз на матч «Дармштадт» — «Хайденхайм» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Дармштадт» во 2-ю Бундеслигу «Хайденхайм»?
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