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    Polissya Zhytomyr — Динамо К: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.10.2023 в 15:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Polissya Zhytomyr — Динамо К

    Футбол Премьер-лига (Украина) Динамо Киев
    Polissya Zhytomyr и Динамо К начнут матч в 15:00 в чемпионате Украины по футболу, 06.10.2023.

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