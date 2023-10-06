«Полесье» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 октября, начало — в 15:00 мск. «Полесье» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Полесье»

Эта команда стартовала в УПЛ немного ниже собственных высоких амбиций. «Полесье» осел на 4 месте в турнирной таблице.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Житомиряне забили всего лишь 12 мячей в 9 сыгранных поединках.

В предыдущем туре чемпионата «Полесье» добыло только один пункт. На выезде команда Юрия Калитвинцева не смогла одолеть «Колос» (0:0).

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Прошла команда и в следующую стадию Кубка Украины. В серии послематчевых пенальти житомиряне одолели «Днепр-1».

«Полесье» наверняка постарается улучшить свои атакующие показатели. Потенциал у хозяев огромный, да и дать бой фавориту чемпионата — уже шикарная мотивация.

«Динамо» Киев

Эта команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы УПЛ. Правда, потенциально киевляне лидируют, ведь сыграли на 3 матча меньше остальных.

Главным бичом «Динамо» Киев является слабая оборона. Команда Мирчи Луческу пропустила уже 10 мячей в 6 матчах.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Динамо» Киев в сложном матче переиграло «Александрию» (4:2).

Из кадровых новостей стоит отметить возвращение в строй Константина Вивчаренко. Левый защитник добавит вариативности в игре на флангах.

И уж наверняка «Динамо» Киев будет действовать первым номером. Опытные Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский поведут партнеров за собой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.64.

На викторию «Полесья» дают — 5.26, ничья оценена — в 4.00.

Киевляне по игре выглядят сильнее соперника, к тому же у Луческу есть, кем усиливать игру команды по ходу встречи .

Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.15.