«Полесье»
Эта команда стартовала в УПЛ немного ниже собственных высоких амбиций. «Полесье» осел на 4 месте в турнирной таблице.
Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Житомиряне забили всего лишь 12 мячей в 9 сыгранных поединках.
В предыдущем туре чемпионата «Полесье» добыло только один пункт. На выезде команда Юрия Калитвинцева не смогла одолеть «Колос» (0:0).
Прошла команда и в следующую стадию Кубка Украины. В серии послематчевых пенальти житомиряне одолели «Днепр-1».
«Полесье» наверняка постарается улучшить свои атакующие показатели. Потенциал у хозяев огромный, да и дать бой фавориту чемпионата — уже шикарная мотивация.
«Динамо» Киев
Эта команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы УПЛ. Правда, потенциально киевляне лидируют, ведь сыграли на 3 матча меньше остальных.
Главным бичом «Динамо» Киев является слабая оборона. Команда Мирчи Луческу пропустила уже 10 мячей в 6 матчах.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Динамо» Киев в сложном матче переиграло «Александрию» (4:2).
Из кадровых новостей стоит отметить возвращение в строй Константина Вивчаренко. Левый защитник добавит вариативности в игре на флангах.
И уж наверняка «Динамо» Киев будет действовать первым номером. Опытные Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский поведут партнеров за собой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.64.
На викторию «Полесья» дают — 5.26, ничья оценена — в 4.00.
Киевляне по игре выглядят сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.15.