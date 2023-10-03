Индзаги: Ожидаю тяжелый матч с «Бенфикой»

Главный тренер «Интера»поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Это будет сложная игра, мы встретимся с командой, которая играет с очень высокой интенсивностью, которая, как и "Интер", выиграла все матчи в лиге, кроме одного. У них сменилось несколько игроков, потому что у них новый вратарь, два разных полузащитника, есть Ди Мария, сменился центральный нападающий. Но принципы игры остались прежними.

Нам потребуется очень интенсивная игра. Роджеру Шмидту придется обойтись без Антонио Силвы, который был удален в матче с "Зальцбургом" и поэтому дисквалифицирован. Вместо него в обороне должен появиться Морато, который выйдет на фланг Отаменди.

В защите будет играть Трубин, который был рыночной целью "Интера" на прошлом трансферном окне. Команда гостей не будет пользоваться поддержкой своих болельщиков из-за решения УЕФА, которая наложила на них санкции за поведение в прошлом сезоне», — приводит слова Индзаги la Repubblica.

«Интер» и «Бенфика» сыграют сегодня, 3 октября. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на эту игру — здесь.