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    «Интер» и «Бенфика» забьют друг другу

    «Интер» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Лига чемпионов, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Бенфика»
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    Лаутаро Мартинес
    «Интер» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 03 Октября 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Интер»

    «Нерадзурри» не смогли выиграть в стартовом матче нового сезона. Финалисты прошлого сезона на выезде сыграли вничью с «Реалом Сосьедад». Несмотря на это «черно-синие» остаются главными фаворитами своей группы и должны без проблем из нее выходить с первого места.

    А вот что касается чемпионата страны, то «змеи» стартовали там просто здорово. Миланский коллектив одержал шесть побед в семи матчах. «Желанные» смогли девятнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только три мяча.

    Коэффициенты матча Интер — Бенфика

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    «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А. В настоящий момент миланская команда имеет столько же набранный баллов, как и второй «Милан», а также на четыре опережает третий «Наполи». Думается, что команда из Милана будет главным фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последней игре «Интер» на выезде переиграл «Салернитану» (4:0) благодаря покеру Лаутаро Мартинеса. До этого подопечные Симоне Индзаги сенсационно уступили «Сассуоло» (1:2), а перед этим было пять побед подряд.

    «Бенфика»

    «Бенфикисты» провально стартовали в новом сезоне Лиги чемпионов. «Орлы» в родных стенах сенсационно и без шансов проиграли австрийскому «Зальцбургу». Теперь «красные» существенно осложнили себе жизнь в плане борьбы за место в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света.

    Зато в чемпионате Португалии у лиссабонцев все более менее нормально. Команда из столицы Португалии победила в шести из семи поединков. Лиссабонский коллектив смог целых семнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только семь.

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  • 30/09/2023

    • Действующие чемпионы страны располагаются на второй позиции в турнирной таблице. В активе команды из Лиссабона 18 пунктов. «Славные» на один балл отстают от «Спортинга», но на два опережают «Порту». Столичная команда является главным претендентом на чемпионство.

    В последней игре «Бенфика» в родных стенах переиграла «Порту» (1:0), а до этого на выезде одолела «Портимоненсе» (3:1). И вообще, сейчас у подопечных Рогера Шмидта серия из шести побед подряд в чемпионате. Поражение было только в первом матче сезона от «Боавишты» (2:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.84.

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    На викторию «Бенфики» дают 4.40, ничья оценена в 3.75.

    Наши прогноз и ставка — победа «Интера».

    Также поставим на то, что обе команды в этом матче смогут забить.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Интер» — «Бенфика» за 6.10.

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    «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» и «Бенфика» забьют друг другу
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