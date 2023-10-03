«Интер» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» не смогли выиграть в стартовом матче нового сезона. Финалисты прошлого сезона на выезде сыграли вничью с «Реалом Сосьедад». Несмотря на это «черно-синие» остаются главными фаворитами своей группы и должны без проблем из нее выходить с первого места.

А вот что касается чемпионата страны, то «змеи» стартовали там просто здорово. Миланский коллектив одержал шесть побед в семи матчах. «Желанные» смогли девятнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только три мяча.

Коэффициенты матча Интер — Бенфика 1X2Новым игрокам 1.803.904.60Бонус$9500

«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А. В настоящий момент миланская команда имеет столько же набранный баллов, как и второй «Милан», а также на четыре опережает третий «Наполи». Думается, что команда из Милана будет главным фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последней игре «Интер» на выезде переиграл «Салернитану» (4:0) благодаря покеру Лаутаро Мартинеса. До этого подопечные Симоне Индзаги сенсационно уступили «Сассуоло» (1:2), а перед этим было пять побед подряд.

«Бенфика»

«Бенфикисты» провально стартовали в новом сезоне Лиги чемпионов. «Орлы» в родных стенах сенсационно и без шансов проиграли австрийскому «Зальцбургу». Теперь «красные» существенно осложнили себе жизнь в плане борьбы за место в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света.

Зато в чемпионате Португалии у лиссабонцев все более менее нормально. Команда из столицы Португалии победила в шести из семи поединков. Лиссабонский коллектив смог целых семнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только семь.

Действующие чемпионы страны располагаются на второй позиции в турнирной таблице. В активе команды из Лиссабона 18 пунктов. «Славные» на один балл отстают от «Спортинга», но на два опережают «Порту». Столичная команда является главным претендентом на чемпионство.

В последней игре «Бенфика» в родных стенах переиграла «Порту» (1:0), а до этого на выезде одолела «Портимоненсе» (3:1). И вообще, сейчас у подопечных Рогера Шмидта серия из шести побед подряд в чемпионате. Поражение было только в первом матче сезона от «Боавишты» (2:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.84.

На викторию «Бенфики» дают 4.40, ничья оценена в 3.75.

Наши прогноз и ставка — победа «Интера».

Также поставим на то, что обе команды в этом матче смогут забить.