«Интер» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Старт в чемпионате Италии миланцам удался. Сейчас команда Симоне Индзаги лидирует в Серии А, набрав 18 очков в 7 поединках.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 7 турах чемпионата пропущено всего лишь 3 мяча.

Коэффициенты матча Интер — Бенфика 1X2Новым игрокам 1.803.904.60Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Интер» добыл три очка. Покер Лисандро Мартинеса принес викторию над «Салернитаной» (4:0).

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А вот в кадровом плане у миланцев не все гладко. В клубном лазарете находятся Марко Арнаутович и Хуан Куадрадо.

«Интер» наверняка будет активно атаковать. Мартинес и его партнеры намерены разжиться первой победой в Лиге чемпионов.

«Бенфика»

Эта команда в своем чемпионате идет на 2 месте. «Орлы» отстают от «Спортинга» на один зачетный балл.

«Бенфика» в 7 матчах Примейра-Лиги проиграла лишь однажды. Да и с атакой у лиссабонцев полный порядок: 17 точных ударов.

В своем последнем поединке команда снова победила. «Бенфика» в родных стенах минимально переиграла «Порту».

Из кадровых проблем стоит отметить только потерю Антониу Силвы. Молодой защитник был удален в предыдущем поединке.

Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Даже с учетом потерь в летнее межсезонье, лиссабонцы выглядят монолитно.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.86.

На викторию «Бенфики» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.95.

«Интер» сейчас находится в прекрасных кондициях , и уж точно будет максимально активно атаковать.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Интера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.