«Интер»
Старт в чемпионате Италии миланцам удался. Сейчас команда Симоне Индзаги лидирует в Серии А, набрав 18 очков в 7 поединках.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 7 турах чемпионата пропущено всего лишь 3 мяча.
Коэффициенты матча Интер — Бенфика
В своем предыдущем поединке «Интер» добыл три очка. Покер Лисандро Мартинеса принес викторию над «Салернитаной» (4:0).
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А вот в кадровом плане у миланцев не все гладко. В клубном лазарете находятся Марко Арнаутович и Хуан Куадрадо.
«Интер» наверняка будет активно атаковать. Мартинес и его партнеры намерены разжиться первой победой в Лиге чемпионов.
«Бенфика»
Эта команда в своем чемпионате идет на 2 месте. «Орлы» отстают от «Спортинга» на один зачетный балл.
«Бенфика» в 7 матчах Примейра-Лиги проиграла лишь однажды. Да и с атакой у лиссабонцев полный порядок: 17 точных ударов.
В своем последнем поединке команда снова победила. «Бенфика» в родных стенах минимально переиграла «Порту».
Из кадровых проблем стоит отметить только потерю Антониу Силвы. Молодой защитник был удален в предыдущем поединке.
Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Даже с учетом потерь в летнее межсезонье, лиссабонцы выглядят монолитно.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.86.
На викторию «Бенфики» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.95.
«Интер»
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Интера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.