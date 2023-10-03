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    Бистрович: Влахович был бы лучшим игроков в РПЛ, если бы остался в лиге

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    Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович высказался об уровне игры бывшего футболиста ЦСКА Николы Влаховича, который сейчас выступает с «Торино».

    Кристиан Бистрович в футболке ЦСКА
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    Кристиан Бистрович в футболке ЦСКА

    «Мы иногда общаемся с Влашичем. Мы нечасто говорим о ЦСКА, больше смотрим на нынешнюю ситуацию и на будущее.

    Что было бы, если бы Влашич сейчас играл в России? Он был бы лучшим футболистом РПЛ», — сказал Бистрович Sport24.

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    • Бистрович провел 3 матча за «Балтику» в нынешнем сезоне и забил один гол. В следующем матче калининградская команда встретится с «Зенитом» 3-го октября в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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