Бистрович: Влахович был бы лучшим игроков в РПЛ, если бы остался в лиге

Полузащитниквысказался об уровне игры бывшего футболиста, который сейчас выступает с

«Мы иногда общаемся с Влашичем. Мы нечасто говорим о ЦСКА, больше смотрим на нынешнюю ситуацию и на будущее.

Что было бы, если бы Влашич сейчас играл в России? Он был бы лучшим футболистом РПЛ», — сказал Бистрович Sport24.

Бистрович провел 3 матча за «Балтику» в нынешнем сезоне и забил один гол. В следующем матче калининградская команда встретится с «Зенитом» 3-го октября в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.