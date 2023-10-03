«Зенит» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 17:15 мск. «Зенит» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Команду Сергея Семака сейчас просто не узнать. Уже нет того мощного классового превосходства над соперниками по РПЛ.

В Кубке России зенитовцы занимают 2 место в своей группе. Причем единственное поражение пришлось как раз на матч с «балтийцами» (0:1).

Коэффициенты матча Зенит — Балтика 1X2Новым игрокам 1.385.408.00Бонус$9500

Свой предыдущий поединок «Зенит» полностью провалил. Подопечные Семака болезненно уступили «Оренбургу» (1:3).

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Причем до того петербуржцы уступили «Локомотиву» (0:1). Ну а серия без побед длится уже три матча.

«Зенит» наверняка предстанет в экспериментальном кадровом сочетании. Но даже в таком виде питерцы обязаны прерывать свою серию неудач.

«Балтика»

Эта команда проводит сезон, борясь лишь за выживание в РПЛ. «Балтика» сейчас пребывает на 14 месте, выиграв лишь дважды в 10 матчах чемпионата.

Калининградцы имеют заметные проблемы с надежностью тылов. В чемпионате пропущено уже 16 мячей в 10 матчах.

Минувший тур принес команде очередное разочарование. «Балтика» с минимальным счетом уступила ЦСКА.

А вот в Кубке России дела у команды обстоят весьма неплохо. Подопечные Сергея Игнашевича находятся на 1 месте в таблице своего квартета.

И уж точно «Балтика» постарается дать бой зенитовцам. Тем более, чемпион нынче явно не выглядит неуязвимым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.36.

На викторию «Балтики» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.25.

Команда Семака имеет сверхмотивацию прервать затянувшуюся серию неудач , так что ждем от хозяев острых атак.

Наш прогноз — Фора «Зенита» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.