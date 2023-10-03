«Зенит»
Команду Сергея Семака сейчас просто не узнать. Уже нет того мощного классового превосходства над соперниками по РПЛ.
В Кубке России зенитовцы занимают 2 место в своей группе. Причем единственное поражение пришлось как раз на матч с «балтийцами» (0:1).
Коэффициенты матча Зенит — Балтика
Свой предыдущий поединок «Зенит» полностью провалил. Подопечные Семака болезненно уступили «Оренбургу» (1:3).
Причем до того петербуржцы уступили «Локомотиву» (0:1). Ну а серия без побед длится уже три матча.
«Зенит» наверняка предстанет в экспериментальном кадровом сочетании. Но даже в таком виде питерцы обязаны прерывать свою серию неудач.
«Балтика»
Эта команда проводит сезон, борясь лишь за выживание в РПЛ. «Балтика» сейчас пребывает на 14 месте, выиграв лишь дважды в 10 матчах чемпионата.
Калининградцы имеют заметные проблемы с надежностью тылов. В чемпионате пропущено уже 16 мячей в 10 матчах.
Минувший тур принес команде очередное разочарование. «Балтика» с минимальным счетом уступила ЦСКА.
А вот в Кубке России дела у команды обстоят весьма неплохо. Подопечные Сергея Игнашевича находятся на 1 месте в таблице своего квартета.
И уж точно «Балтика» постарается дать бой зенитовцам. Тем более, чемпион нынче явно не выглядит неуязвимым.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.36.
На викторию «Балтики» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.25.
Команда Семака
Наш прогноз — Фора «Зенита» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.