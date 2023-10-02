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    Горшков назвал количество очков, которое нужно набрать «Крыльям» до зимней паузы

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    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков после победы над «Спартаком» (4:0) рассказал о целях команды на 1-ю половину российской Премьер-лиги.

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    «Мы не смотрим в турнирную таблицу. Перед прошлым туром я сказал, что осталось набрать 15 очков. Сейчас осталось 12 очков. У нас есть цель — 33 очка. Поэтому стоим на земле и туда не смотрим», — рассказал Юрий Горшков Чемпионату.

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    • Напомним, что защитник стал автором дубля в ворота «Спартака».

    После 10-и туров «Крылья Советов» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. В следующем матче самарская команда встретится 4-го октября с «Ахматом» в рамках группового этапа Кубка России.

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