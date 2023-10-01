«Крылья Советов» — «Спартак»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Самарцы убежали в быструю контратаку, Рахманович отдал пас на Салтыкова, Никита приблизился к штрафной и покатил налево на Юрия Горшкова, который в касание низом послал мяч в ближний угол.
На 25-й минуте Горшков получил поперечную передачу от Рахмановича на границе штрафной «Спартака», убрал мяч под правую ногу и зарядил в дальний нижний угол без шансов для Максименко.
Счет стал крупным на 78-й минуте. Костанца открылся в штрафной под пас Бейла, в прыжке достал мяч и отдал в район одиннадцатиметровой отметки, где совершенно одинокий Бенхамин Гарре расстрелял Максименко.
Победную точку на 90-й минуте поставил Владислав Шитов. Не разобрались Бабич и Максименко, кому играть по мячу. Шитов вырвался на ворота и спокойно закатил мяч в пустую рамку клуба, чьим воспитанником он является.
После этого матча «Крылья Советов» с 21 очком поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 16 очками на 5-м месте.