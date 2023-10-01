«Крылья Советов» — «Спартак»: счет матча 4:0, обзор голов

Самарскиеодержали домашнюю победу над московским(4:0) в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Самарцы убежали в быструю контратаку, Рахманович отдал пас на Салтыкова, Никита приблизился к штрафной и покатил налево на Юрия Горшкова, который в касание низом послал мяч в ближний угол.

На 25-й минуте Горшков получил поперечную передачу от Рахмановича на границе штрафной «Спартака», убрал мяч под правую ногу и зарядил в дальний нижний угол без шансов для Максименко.

Счет стал крупным на 78-й минуте. Костанца открылся в штрафной под пас Бейла, в прыжке достал мяч и отдал в район одиннадцатиметровой отметки, где совершенно одинокий Бенхамин Гарре расстрелял Максименко.

Победную точку на 90-й минуте поставил Владислав Шитов. Не разобрались Бабич и Максименко, кому играть по мячу. Шитов вырвался на ворота и спокойно закатил мяч в пустую рамку клуба, чьим воспитанником он является.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Спартак 4:0 Голы: 1:0 Юрий Горшков (7'), 2:0 Юрий Горшков (26'), 3:0 Бенхамин Гарре (78'), 4:0 Владислав Шитов (90') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Николай Рассказов, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Амар Рахманович, Никита Салтыков Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес, Babic S. Предупреждения: Амар Рахманович (36'), Бенхамин Гарре (41'), Александр Соболев (80'), Алексис Дуарте (85'), Фернандо Костанца (86'), (88'), (90+5')

После этого матча «Крылья Советов» с 21 очком поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 16 очками на 5-м месте.