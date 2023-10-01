Осинькин: Важно найти слова, чтобы футболисты «Крыльев Советов» остались на земле

Главный тренерпрокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ над

«Удивили "Спартак"? Получается, что удивили, но игра в любом случае получилась тяжёлая. Мы из своих возможностей выжали максимум. Много времени приходилось не только играть, но и терпеть. Для болельщиков мы сделали настоящий подарок и надеемся, что фанатов на каждой игре будет чуть‑чуть больше, чем на предыдущих.

Как ощущается внутри команды, что обновили клубный рекорд по итогам 10 туров? Никак. Не смотрим ни на цифры, ни на рекорды. О них мы узнаём в прессе. Сейчас надо готовиться к следующим играм, идти дальше. Сложный момент. Большой счёт, много залетело. Нам с тренерским штабом важно найти слова, чтобы футболисты остались на земле. Всё впереди. Нам есть в чём прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперёд.

Изначально планировали, что "Крылья" больше будут действовать на контратаках? И планировали, и по счёту. Так получилось, что рано мы повели. В силу этих факторов мы играли в такой футбол, который вы видели. "Спартак" умеет эти мячи забирать. Когда нас счёт устраивает, было важно создать плотность, в которой "Спартак" и его лидеры не чувствовали бы себя уверенно.

Впереди игра на Кубок? Надо разобраться с ребятами. Некоторые замены были из‑за травм. Надо посмотреть, кто сможет полноценно играть весь матч, а до него меньше трёх суток, поэтому сейчас будет большая работа, много надо будет думать, решать», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» с 21 очком поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 16 очками на 5-м месте.