начнут матч в 16:00 во французской Лиге 1, 01.10.2023.

Последний матч между собой: Лилль — Гавр 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гавр» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лилль»).

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