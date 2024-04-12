ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 33-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Кристал Пэлас
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуКапризный карапуз Фрагмент матчаЦСКА совершил камбэк с «Локомотивом» и остался в борьбе за медали «Зенит» празднует один из голов«Зенит» можно поздравлять с чемпионством? Питерцы в волевом стиле победили «Краснодар» и упрочили лидерство
  • 07:18
    • Холлоуэй нокаутировал Гейджи и стал новым обладателем пояса BMF
  • 06:20
    • Царукян выиграл у Оливейры раздельным решением
    Все новости спорта
    Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас». Матч 33-го тура чемпионата Англии начнется в 16:00 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» набрал 71 очко в 31-м матче, расположившись на второй строчке в турнирной таблице. На счету подопечных Юргена Клоппа 21 победа, 8 ничьих и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 72:30.

    В минувший четверг «Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» впервые за 34 матча. Обидчиком мерсисайдцев выступила «Аталанта», забившая три мяча в ворота «красных» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (0:3).

    Ранее «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» сыграл результативную ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Тем самым, «красные» продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 8-ми матчей (6 побед и 2 ничьи).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Кристал Пэлас»

    Лондонский клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. На счету «Кристал Пэлас» 30 очков в 31-м матче: 7 побед, 9 ничьих и 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 36:54.

    «Орлы» проиграли в двух крайних матчах чемпионата, уступив «Борнмуту» (0:1) и «Манчестер Сити» (2:4) соответственно. Подопечные Оливера Гласнера первыми открыли счет в матче с «горожанами», но затем пропустили четыре мяча подряд, а гол Шлуппа в концовке уже принципиально ничего не решал.

    Таким образом, «Кристал Пэлас» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти встреч (2 ничьи и 3 поражения). Последний раз лондонцы праздновали успех 24 февраля, крупно обыграв «Бёрнли» в 26-м туре (3:0).

    Личные встречи

    В первом круге «Ливерпуль» вырвал три очка на выезде, обыграв соперника со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету «красных» 8 побед, еще две встречи завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.40.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры