«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас». Матч 33-го тура чемпионата Англии начнется в 16:00 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 71 очко в 31-м матче, расположившись на второй строчке в турнирной таблице. На счету подопечных Юргена Клоппа 21 победа, 8 ничьих и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 72:30.

В минувший четверг «Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» впервые за 34 матча. Обидчиком мерсисайдцев выступила «Аталанта», забившая три мяча в ворота «красных» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (0:3).

Ранее «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» сыграл результативную ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Тем самым, «красные» продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 8-ми матчей (6 побед и 2 ничьи).

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. На счету «Кристал Пэлас» 30 очков в 31-м матче: 7 побед, 9 ничьих и 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 36:54.

«Орлы» проиграли в двух крайних матчах чемпионата, уступив «Борнмуту» (0:1) и «Манчестер Сити» (2:4) соответственно. Подопечные Оливера Гласнера первыми открыли счет в матче с «горожанами», но затем пропустили четыре мяча подряд, а гол Шлуппа в концовке уже принципиально ничего не решал.

Таким образом, «Кристал Пэлас» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти встреч (2 ничьи и 3 поражения). Последний раз лондонцы праздновали успех 24 февраля, крупно обыграв «Бёрнли» в 26-м туре (3:0).

Личные встречи

В первом круге «Ливерпуль» вырвал три очка на выезде, обыграв соперника со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету «красных» 8 побед, еще две встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.40.