14 апреля в Клермоне на стадионе «Габриэль Монпье» в рамках 29-го тура французской Лиги 1 сойдутся «Клермон» и «Монпелье». Начало игры — в 16:00 по мск. «Клермон» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Клермон»

Турнирное положение: «Клермон» занимает последнюю 18-ю позицию с 21 баллом. Он забил 20 мячей, тогда как 47 голов пропустил в свои ворота.

Команда отстает от безопасной 15-й строчки на семь очков. Пять баллов ее отделяют от 16-й позиции — зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе.

Клермон — Монпелье: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.353.652.15Бонус$9500

Последние матчи: хозяева в последней игре сыграли вничью. Тем не менее, это для них отличный результат, ведь они отобрали очки у ПСЖ (1:1) на выезде.

Перед этим клуб потерпел поражение. В домашних стенах он был разгромлен «Тулузой» (0:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Беркани, Конате, Мабрук, Альевина, Гоналон, Диао — травмированы, дисквалифицирован — Кофрие.

Состояние команды: в 11 последних поединках в разных турнирах «Клермон» победил лишь раз при шести поражениях и четырех ничьих.

Очевидно, что с такой формой коллективу будет крайне сложно не понизиться в классе, тем менее, шансы на спасение у него еще есть.

Шамар Николсон и Мухаммед Шам являются лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 с четырьмя голами.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» занимает 13-ю строчку с отрывом в девять очков от зоны вылета — 17-й позиции. Разница мячей: 35-40.

При этом отрыв от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе — 16-го места — составляет всего шесть баллов.

Последние матчи: гости грядущего поединка в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Лорьян» (2:0).

Эта победа стала второй кряду в последних поединках, которые пришлись на французское первенство.

Не сыграют: Куяте, Силла, Гегин, Файад, Сен-Люс — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Монпелье» потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы спастись в элитном дивизионе чемпионата Франции, и главное — просто не расслабляться.

Саванье — лучший бомбардир команды в Лиге 1 с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Клермона» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Монпелье» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Монпелье» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Клермона» — в 3.35.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.07 и 1.77.

Прогноз: в семи из 10 последних матчей гостей забивали обе команды. В каждой из этих игр было забито больше 2,5 голов.

В двух из пяти последних матчей хозяев сработали оба этих расклада, так что и для них подобный сценарий не что-то из ряда вон.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних их матчей им это удалось.

Ставка: «Монпелье» выиграет за 2.15