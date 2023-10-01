1 октября в матче 7-го тура чемпионата Франции сыграют «Гавр» и «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Гавр» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гавр»

«Гавр» неплохо выглядит в новом сезоне. Если в прошлом сезоне в Лиге 2 команда надежно действовала в обороне, то теперь ей удается хорошо проявлять себя и в атаке.

В последних четырех матчах не было зафиксировано ни одного поражения. «Гавр» одержал две победы и дважды сыграл вничью. В том числе в гостях с «Лионом» (0:0).

Коэффициенты матча Гавр — Лилль 1X2Новым игрокам 4.103.551.97Бонус$9500

Россиянин Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», отлично вписался в новый коллектив. Видно, что футболист приносит много пользы. В каждой встрече Кузяев делает большой объем работы, помогая команде добиться положительного результата.

Все прогнозы на Лигу 1

У «Гавра» всё в порядке с атакой. В матчах с «Ренном», «Лорьяном» и «Клермоном» клуб в общей сумме забил 7 голов. В домашней встрече с «Лиллем» хозяевам по силам не раз огорчить голкипера соперника.

«Лилль»

«Лилль» пока не впечатляет. Команда находится в середине турнирной таблицы. Не стоит забывать, что «Лилль» сейчас играет на два фронта, выступая также в Лиге конференций.

В Лиге 1 клуб не побеждает с 3 сентября. Тогда был обыгран «Монпелье» (1:0). После этого «доги» разошлись миром с «Ренном» (2:2) и уступили «Реймсу» (1:2).

«Лилль» плохо играет в гостях. В нынешнем сезоне команда на выезде не одержала ни одной победы. Как будет на этот раз?

На данный момент в активе «догов» 8 набранных очков. «Лилль» постарается добиться успеха в игре с «Гавром», но это будет непросто. Команда Далера Кузяева смотрится весьма достойно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» можно поставить за 2.04. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.16. Ничья оценена — в 3.40.

Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако не стоит недооценивать хозяев.

Стоит сделать ставку на то, что «Гавр» не проиграет с коэффициентом 1.86.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.84.