ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоСтрасти по Алонсо. Почему «Реал» хочет, чтобы наставник «Байера» стал их следующим тренером Рафаэль ФизиевФизиев проиграл второй бой за год. «Атаману» не видать титульника с Махачевым Рафинья«Барселона» — «Севилья» 1:0. Онлайн
  • 23:55
    • «Барселона» с минимальным преимуществом обыграла дома «Севилью»
    Все новости спорта

    Команда Далера Кузяева доставит проблемы «догам»

    «Гавр» — «Лилль». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 1 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Гавр Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев
    1 октября в матче 7-го тура чемпионата Франции сыграют «Гавр» и «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Гавр» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Октября 2023 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 16:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    «Гавр» неплохо выглядит в новом сезоне. Если в прошлом сезоне в Лиге 2 команда надежно действовала в обороне, то теперь ей удается хорошо проявлять себя и в атаке.

    В последних четырех матчах не было зафиксировано ни одного поражения. «Гавр» одержал две победы и дважды сыграл вничью. В том числе в гостях с «Лионом» (0:0).

    Коэффициенты матча Гавр — Лилль

    1X2Новым игрокам
  • 4.103.551.97Бонус$9500
    •

    Россиянин Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», отлично вписался в новый коллектив. Видно, что футболист приносит много пользы. В каждой встрече Кузяев делает большой объем работы, помогая команде добиться положительного результата.

    Все прогнозы на Лигу 1

    У «Гавра» всё в порядке с атакой. В матчах с «Ренном», «Лорьяном» и «Клермоном» клуб в общей сумме забил 7 голов. В домашней встрече с «Лиллем» хозяевам по силам не раз огорчить голкипера соперника.

    «Лилль»

    «Лилль» пока не впечатляет. Команда находится в середине турнирной таблицы. Не стоит забывать, что «Лилль» сейчас играет на два фронта, выступая также в Лиге конференций.

    В Лиге 1 клуб не побеждает с 3 сентября. Тогда был обыгран «Монпелье» (1:0). После этого «доги» разошлись миром с «Ренном» (2:2) и уступили «Реймсу» (1:2).

  • Есть жизнь после Кейна. «Шпоры» огорчили «Арсенал» благодаря опасному дуэту Сона и Мэддисона
  • Реакция спортивных СМИ на результат дерби Северного Лондона
  • 24/09/2023

    • «Лилль» плохо играет в гостях. В нынешнем сезоне команда на выезде не одержала ни одной победы. Как будет на этот раз?

    На данный момент в активе «догов» 8 набранных очков. «Лилль» постарается добиться успеха в игре с «Гавром», но это будет непросто. Команда Далера Кузяева смотрится весьма достойно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» можно поставить за 2.04. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.16. Ничья оценена — в 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако не стоит недооценивать хозяев.

    Стоит сделать ставку на то, что «Гавр» не проиграет с коэффициентом 1.86.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рублев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Локомотив — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кельн — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гавр» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Команда Далера Кузяева доставит проблемы «догам»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры