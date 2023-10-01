Бенхамин Гарре: «Крылья Советов» заслуженно являются одним из лидеров РПЛ

Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов»дал послематчевый комментарий после разгромной победы над «Спартаком» со счетом 4:0 в игре 12-го тура РПЛ.

Сегодня, 1 октября, команда Виталия Осинькина разгромила «красно-белых», а одним из героев встречи стал аргентинский вингер.

«Я очень счастлив, мы сделали прекрасную работу. Готовимся к следующему матчу. Очень рад своему голу, потому что я забил правой ногой, которую я травмировал недавно.

Сегодня на стадионе было много зрителей, очень рады этому.

Мы сейчас не обсуждаем турнирную таблицу, впереди еще много игр. Мы можем играть все матчи, как сегодня. В команде большое взаимопонимание, отличная атмосфера. Мы заслужили быть сейчас так высоко», — цитирует Гарре Sport24.