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    Бенхамин Гарре: «Крылья Советов» заслуженно являются одним из лидеров РПЛ

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    Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре дал послематчевый комментарий после разгромной победы над «Спартаком» со счетом 4:0 в игре 12-го тура РПЛ.

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    Сегодня, 1 октября, команда Виталия Осинькина разгромила «красно-белых», а одним из героев встречи стал аргентинский вингер.

    «Я очень счастлив, мы сделали прекрасную работу. Готовимся к следующему матчу. Очень рад своему голу, потому что я забил правой ногой, которую я травмировал недавно.

    Сегодня на стадионе было много зрителей, очень рады этому.

    Мы сейчас не обсуждаем турнирную таблицу, впереди еще много игр. Мы можем играть все матчи, как сегодня. В команде большое взаимопонимание, отличная атмосфера. Мы заслужили быть сейчас так высоко», — цитирует Гарре Sport24.

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