Бенхамин Гарре: «Крылья Советов» заслуженно являются одним из лидеров РПЛ

Сегодня, 1 октября, команда Виталия Осинькина разгромила «красно-белых», а одним из героев встречи стал аргентинский вингер.
«Я очень счастлив, мы сделали прекрасную работу. Готовимся к следующему матчу. Очень рад своему голу, потому что я забил правой ногой, которую я травмировал недавно.
Сегодня на стадионе было много зрителей, очень рады этому.
Мы сейчас не обсуждаем турнирную таблицу, впереди еще много игр. Мы можем играть все матчи, как сегодня. В команде большое взаимопонимание, отличная атмосфера. Мы заслужили быть сейчас так высоко», — цитирует Гарре Sport24.