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    «Енисей» проиграл махачкалинскому «Динамо»

    «Енисей» — «Динамо» Махачкала: счет матча 0:1, обзор голов

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    В 12-м туре Первой лиги встречались махачкалинское «Динамо» и «Енисей».

    ФК «Енисей»
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    ФК «Енисей»

    Гости завоевали три очка. В первом тайме команды голов не забили.

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    Решающий мяч на 84-й минуте записал в актив Сердер Сердеров.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Динамо-Махачкала 0:1
    Гол: 0:1 Serderov S. (84') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Владимир Хозин, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Krashevskiy Y., Savelyev M. Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Самину Абдуллахи, Никита Глушков, Михаил Костюков, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Yusupov Z. Предупреждения: Егор Иванов (16'), Херман Феррейра (19'), Владимир Ковачевич (44'), Самину Абдуллахи (65')

    «Динамо» захватило лидерство в Первой лиге, набрав 24 очка. «Енисей» (14) идет на 11-й позиции.

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