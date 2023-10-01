«Енисей» — «Динамо» Махачкала: счет матча 0:1, обзор голов

ФК «Енисей» Фото: globallookpress.com
Гости завоевали три очка. В первом тайме команды голов не забили.
Решающий мяч на 84-й минуте записал в актив Сердер Сердеров.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Динамо-Махачкала 0:1
Гол: 0:1 Serderov S. (84') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Владимир Хозин, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Krashevskiy Y., Savelyev M. Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Самину Абдуллахи, Никита Глушков, Михаил Костюков, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Yusupov Z. Предупреждения: Егор Иванов (16'), Херман Феррейра (19'), Владимир Ковачевич (44'), Самину Абдуллахи (65')
«Динамо» захватило лидерство в Первой лиге, набрав 24 очка. «Енисей» (14) идет на 11-й позиции.