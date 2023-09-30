«Монако» — «Марсель»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче седьмого тура французской Лиги 1дома победилсо счетом 3:2.

На голы Илимана Ндиайе и Самуэля Жиго хозяева ответили дублем Манеса Аклиуша и точным ударом Фоларина Балогуна.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на игру.

Этот матч стал дебютным для Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера «Марселя».

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Марсель 3:2 Голы: 0:1 Илиман Ндиайе (1'), 1:1 Магнес Аклиуше (8'), 1:2 Самуэль Жиго (18'), 2:2 Фоларин Балогун (23'), 3:2 Магнес Аклиуше (52') Монако: Филипп Кён, Уилфрид Синго, Гильермо Марипан, Вандерсон, Исмаил Якобс (Крепин Дьятта, 75'), Сунгуту Магасса, Денис Закария (Мохамед Камара, 90'), Юссуф Фофана, Магнес Аклиуше (Элиот Матазо, 75'), Фоларин Балогун (Мирон Боадю, 83'), Виссам Бен-Йеддер Марсель: Пау Лопес, Микаэль Мурильо, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Жонатан Клосс, Хоакин Корреа (Исмаила Сарр, 75'), Валентин Ронжье, Жордан Верету, Аззедин Унаи (Витор Карвалью, 83'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Илиман Ндиайе (Амин Арит, 47') Предупреждения: Валентин Ронжье (7'), Юссуф Фофана (42'), Хоакин Корреа (54'), Денис Закария (59'), Самуэль Жиго (59'), Жонатан Клосс (73'), Элиот Матазо (77'), Сунгуту Магасса (90 + 3')

«Монако» с 14 очками возглавил турнирную таблицу Лиги 1. У «Марселя» 9 очков и восьмая позиция в чемпионате.