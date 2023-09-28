Хави заявил, что у него никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барселоне»

Главный тренерпрокомментировал новость , заявив, что никогда не ощущал помощь судей каталонской команде.

«На следующей неделе будет ещё одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней ещё одна, а через полтора месяца будет ещё одна. Вы уже знаете моё мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите.

У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают "Барсе". Никогда. Я не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно своей ежедневной работы с командой, — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что экс-президентам "Барселоны" Хосе Марии Бартомеу и Сандро Роселю, а также бывшему вице‑президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре и его сыну предъявлены обвинения во взяточничестве.

По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около 7.5 млн евро за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с арбитрами.