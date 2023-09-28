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    Хави заявил, что у него никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барселоне»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал новость о Негрейре, заявив, что никогда не ощущал помощь судей каталонской команде.

    Хави
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    Хави

    «На следующей неделе будет ещё одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней ещё одна, а через полтора месяца будет ещё одна. Вы уже знаете моё мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите.

    У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают "Барсе". Никогда. Я не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно своей ежедневной работы с командой, — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что экс-президентам "Барселоны" Хосе Марии Бартомеу и Сандро Роселю, а также бывшему вице‑президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре и его сыну предъявлены обвинения во взяточничестве.

    По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около 7.5 млн евро за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с арбитрами.

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