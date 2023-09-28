«Барселону» обвинили во взяточничестве. Клуб могут исключить из Ла Лиги и еврокубков

предъявлено обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации

По информации El Debate, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре считает, что каталонский клуб нарушил закон, выплатив в общей сложности около 7,5 миллионаа евро компаниям Негрейры в 2001–2018 годах.

Во взяточничестве также обвинены сам Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Россель.

Взяточничество предусматривает более серьезные наказания, чем коррупционное преступление между частными лицами, которое приписывалось к этому делу до сих пор.

Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из Ла Лиги и отправить в Сегунду, а также отстранить от участия в еврокубках.

Отмечается, что аресты пока не планируются.

Негрейра ранее заявил, что платежи были платой за консультации по судейству«. "Барселона" хотела убедиться, что арбитры не засуживают ее в матчах чемпионата Испании.