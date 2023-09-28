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    «Барселону» обвинили во взяточничестве. Клуб могут исключить из Ла Лиги и еврокубков

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    «Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    По информации El Debate, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре считает, что каталонский клуб нарушил закон, выплатив в общей сложности около 7,5 миллионаа евро компаниям Негрейры в 2001–2018 годах.

    Во взяточничестве также обвинены сам Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Россель.

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    • Взяточничество предусматривает более серьезные наказания, чем коррупционное преступление между частными лицами, которое приписывалось к этому делу до сих пор.

    Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из Ла Лиги и отправить в Сегунду, а также отстранить от участия в еврокубках.

    Отмечается, что аресты пока не планируются.

    Негрейра ранее заявил, что платежи были платой за консультации по судейству«. "Барселона" хотела убедиться, что арбитры не засуживают ее в матчах чемпионата Испании.

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