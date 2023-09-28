«Барселону» обвинили во взяточничестве. Клуб могут исключить из Ла Лиги и еврокубков

По информации El Debate, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре считает, что каталонский клуб нарушил закон, выплатив в общей сложности около 7,5 миллионаа евро компаниям Негрейры в 2001–2018 годах.
Во взяточничестве также обвинены сам Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Россель.
Взяточничество предусматривает более серьезные наказания, чем коррупционное преступление между частными лицами, которое приписывалось к этому делу до сих пор.
Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из Ла Лиги и отправить в Сегунду, а также отстранить от участия в еврокубках.
Отмечается, что аресты пока не планируются.
Негрейра ранее заявил, что платежи были платой за консультации по судейству«. "Барселона" хотела убедиться, что арбитры не засуживают ее в матчах чемпионата Испании.