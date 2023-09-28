Хвича о победе «Наполи»: я счастлив и доволен, что помог команде победить

Полузащитниквысказался о первом забитом голе в матче 6-го тура Серии А с(4:1).

«Конечно, я скучал по этому чувству. Любой футболист начнет волноваться, если не будет забивать целых полгода, но я вернулся, я счастлив и доволен, что помог команде победить.

Мы понимаем, что нужно продолжать выигрывать. В игре с "Удинезе" мы контролировали мяч и, думаю, что заслужили победу», — цитирует Хвичу DAZN.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей, забил гол и сделал 2 голевые передачи. В следующем матче «Наполи» занимает 5-е место в таблице Серии А с 11-ю очками в активе.