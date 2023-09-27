Хави: Из-за ошибок «Барселона» не смогли победить «Мальорку»

Главный тренер «Барселоны»раскритиковал команду за ошибки в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:2).

«Нам удалось сегодня сравнять счет, но ошибка с нашей стороны снова заставила нас отыгрываться. Из-за наших ошибок мы сегодня не смогли победить.

Нам нужно совершенствоваться в обороне. В прошлом сезоне она выглядела солидно. Сегодня мы играли сосредоточенно, но допустили две ошибки, которых не должно было случиться», — цитирует Хави Sport.es.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 17 очков. «Мальорка» находится на 15-й строчке — 6 очков.